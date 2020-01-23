Екс-мер Слов’янська Неля Штепа збирається брати участь у місцевих виборах

Неля Штепа. Фото: NizhynNEWS

https://racurs.ua/ua/n132555-eks-mer-slov-yanska-nelya-shtepa-zbyraietsya-braty-uchast-u-miscevyh-vyborah.html

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Скандальна екс-мер Слов’янська Неля Штепа, яку звинувачували у сепаратизмі, розраховує повернути собі крісло голови міста. Штепа має намір взяти участь у місцевих виборах восени 2020 року, на яких буде обиратися новий мер Слов’янська.

Про своє бажання взяти участь у передвиборній гонці за посаду мера Штепа заявила в ефірі місцевого телеканалу S-Plus.

Штепа запевнила, що вона встигне подати документи і зареєструватися у якості кандидата на пост мера міста.

На думку Штепи, стаття, на підставі якої її хочуть засудити, є неконституційною.

Екс-мер додала, що не порушує зобов’язань, які були накладені на неї судом. Вона не робить ніяких протиправних дій, не вживає алкоголь і наркотики, а також веде моральний спосіб життя.

Нагадаємо, що Штепа була затримана 11 липня 2014 року. Її підозрювали у скоєнні злочинів, передбачених ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) і ст. 258−3 (створення терористичної організації) КК України.