Экс-мэр Славянска Неля Штепа собирается участвовать в местных выборах

Неля Штепа. Фото: NizhynNEWS

https://racurs.ua/n132555-eks-mer-slavyanska-nelya-shtepa-sobiraetsya-uchastvovat-v-mestnyh-vyborah.html

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Скандальная экс-мэр Славянска Неля Штепа, которая обвинялась в сепаратизме, рассчитывает вернуть себе кресло градоначальника. Штепа намерена принять участие в местных выборах осенью 2020 года, на которых будет избираться новый мэр Славянска.

О своем желании поучаствовать в предвыборной гонке за должность градоначальника Штепа заявила в эфире местного телеканала S-Plus.

Штепа заверила, что она успеет подать документы и зарегистрироваться в качестве кандидата на пост мэра города.

По мнению Штепы, статья, на основании которой ее хотят осудить, является неконституционной.

Экс-мэр добавила, что не нарушает обязательств, которые были наложены на нее судом. Она не совершает никаких противоправных действий, не употребляет алкоголь и наркотики, а также ведет моральный образ жизни.

Напомним, что Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ее подозревали в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 258−3 (создание террористической организации) УК Украины.