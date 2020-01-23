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Предприятия задолжали компании «Укрэнерго» 2,5 млрд грн. Фото: Ракурс

«Укрэнерго» задолжали более 2,5 млрд грн в 2019 году (ИНФОГРАФИКА)

23 янв 2020, 19:34
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Предприятия задолжали Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в 2019 году более 2,5 млрд грн.

Эти деньги — это общая сумма дефицита средств по состоянию на сегодня. Об этом 23 января на пресс-конференции заявил глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, мероприятие транслировалось на странице компании в Facebook.

По словам Ковальчука, общий долг за услуги передачи и диспетчеризации составляет 1,5 млрд грн. Еще сумму в 0,4 млрд грн недополучили от компаний, которыми оплата тарифа приостановлена решением суда. Кроме того, 0,6 млрд грн задолжало государственное предприятие «Энергорынок».

В «Укрэнерго» презентовали инфографику по энергетическому рынку. Фото: Olesya Natkha в Facebook

В «Укрэнерго» презентовали инфографику по энергетическому рынку. Фото: Olesya Natkha в Facebook

В «Укрэнерго» презентовали инфографику по энергетическому рынку. Фото: Olesya Natkha в Facebook

Напомним, руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявлял, что импорт электроэнергии из Российской Федерации не грозит украинским производителям. По словам чиновника, максимальный импорт российской электроэнергии составляет 10−15% от общего украинского спроса.

Источник: Ракурс


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