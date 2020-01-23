Предприятия задолжали компании «Укрэнерго» 2,5 млрд грн. Фото: Ракурс

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Ракурс

Предприятия задолжали Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в 2019 году более 2,5 млрд грн.

Эти деньги — это общая сумма дефицита средств по состоянию на сегодня. Об этом 23 января на пресс-конференции заявил глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, мероприятие транслировалось на странице компании в Facebook.

По словам Ковальчука, общий долг за услуги передачи и диспетчеризации составляет 1,5 млрд грн. Еще сумму в 0,4 млрд грн недополучили от компаний, которыми оплата тарифа приостановлена решением суда. Кроме того, 0,6 млрд грн задолжало государственное предприятие «Энергорынок».

Напомним, руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявлял, что импорт электроэнергии из Российской Федерации не грозит украинским производителям. По словам чиновника, максимальный импорт российской электроэнергии составляет 10−15% от общего украинского спроса.