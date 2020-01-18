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Алексей Оржель. Фото: Укринформ

Министр Оржель против импорта российской и белорусской электроэнергии — своей хватает

18 янв 2020, 12:20
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой рассмотреть возможность ограничить пропускную мощность, продаваемую системным оператором НЭК «Укрэнерго» на аукционах импортерам электроэнергии из России и Беларуси.

Данную информацию вместе с письмом министерства за подписью министра Оржеля к регулятору 17 января на своей Facebook-странице опубликовал народный депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

Такое предложение министерства связано с тем, что в течение декабря 2019 года — первой половины января 2020 годав объединенной энергетической системе (ОЭС) Украины наблюдается значительное превышение предложения мощности (39 млн кВт-ч в сутки), которое вызвано низким спросом.

При таких обстоятельствах системному оператору ОЭС «Укрэнерго» сложно балансировать энергосистему.

«Укрэнерго» вынуждено ограничивать импорт электроэнергии из России и Беларуси, что может стать причиной судебных исков со стороны трейдеров, которые выкупили данный импорт. Чтобы не допустить подобного и обеспечить надежную работу ОЭС, Минекоенерго просит регулятора ограничить объем импорта, который выносится на аукционы «Укрэнерго».

Источник: Ракурс


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999

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