Самолет Wizz Air. Фото: svidok.online

https://racurs.ua/n132251-samolet-ne-mog-prizemlitsya-v-aeroportu-kiev-okolo-40-minut-karta.html

Ракурс

Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air долго не мог приземлиться в аэропорту «Киев», расположенного в Жулянах.

Авиалайнеру Airbus 320 пришлось сделать несколько кругов над аэропортом, прежде, чем ему удалось зайти на посадку, сообщают УНН ссылаясь на Flighradar24.

Данные маневры самолета заняли около 40 минут.

Самолет следовал рейсом Салоники (Греция) — Киев (Украина).

Официальных комментариев относительно данного инцидента со стороны аэропорта и со стороны руководства Wizz Air пока не поступало.

По предварительной информации, причиной инцидента мог стать густой туман, поглотивший Киев.