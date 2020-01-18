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Літак Wizz Air. Фото: svidok.online

Літак не міг приземлитися в аеропорту «Київ» близько 40 хвилин (КАРТА)

18 січ 2020, 11:40
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Літак угорської авіакомпанії Wizz Air довго не міг приземлитися в аеропорту «Київ», розташованого в Жулянах.

Авіалайнеру Airbus 320 довелося зробити кілька кіл над аеропортом, перш, ніж йому вдалося зайти на посадку, повідомляють УНН з посиланням на Flighradar24.

Дані маневри літака зайняли близько 40 хвилин.

Схема заходу на посадку літака Wizz Air. Фото: Flighradar24

Літак прямував рейсом Салоніки (Греція) — Київ (Україна).

Офіційних коментарів щодо даного інциденту з боку аеропорту та з боку керівництва Wizz Air поки не надходило.

За попередньою інформацією, причиною інциденту міг стати густий туман, що накрив Київ.


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