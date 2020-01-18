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Літак Wizz Air. Фото: svidok.online
Літак не міг приземлитися в аеропорту «Київ» близько 40 хвилин (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n132251-litak-ne-mig-pryzemlytysya-v-aeroportu-kyyiv-blyzko-40-hvylyn-karta.htmlРакурс
Літак угорської авіакомпанії Wizz Air довго не міг приземлитися в аеропорту «Київ», розташованого в Жулянах.
Авіалайнеру Airbus 320 довелося зробити кілька кіл над аеропортом, перш, ніж йому вдалося зайти на посадку, повідомляють УНН з посиланням на Flighradar24.
Дані маневри літака зайняли близько 40 хвилин.
Літак прямував рейсом Салоніки (Греція) — Київ (Україна).
Офіційних коментарів щодо даного інциденту з боку аеропорту та з боку керівництва Wizz Air поки не надходило.
За попередньою інформацією, причиною інциденту міг стати густий туман, що накрив Київ.
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