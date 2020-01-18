Літак Wizz Air. Фото: svidok.online

https://racurs.ua/ua/n132251-litak-ne-mig-pryzemlytysya-v-aeroportu-kyyiv-blyzko-40-hvylyn-karta.html

Ракурс

Літак угорської авіакомпанії Wizz Air довго не міг приземлитися в аеропорту «Київ», розташованого в Жулянах.

Авіалайнеру Airbus 320 довелося зробити кілька кіл над аеропортом, перш, ніж йому вдалося зайти на посадку, повідомляють УНН з посиланням на Flighradar24.

Дані маневри літака зайняли близько 40 хвилин.

Літак прямував рейсом Салоніки (Греція) — Київ (Україна).

Офіційних коментарів щодо даного інциденту з боку аеропорту та з боку керівництва Wizz Air поки не надходило.

За попередньою інформацією, причиною інциденту міг стати густий туман, що накрив Київ.