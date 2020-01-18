Україна і Грузія заявили про перешкоджання РФ рятувальних операцій в акваторіях Чорного та Азовського морів

Україна і Грузія. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n132250-ukrayina-i-gruziya-zayavyly-pro-pereshkodjannya-rf-ryatuvalnyh-operaciy-v-akvatoriyah-chornogo.html

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Україна і Грузія направили до Міжнародної морської організації (ММО) скаргу щодо протиправних дій Російської Федерації в акваторіях Азовського і Чорного морів.

Про це прес-служба посольства України у Великобританії повідомила в Facebook.

Повідомляється, що дії РФ заважають проведенню пошуково-рятувальних операцій у Чорному і Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Спільний документ України і Грузії був підтриманий делегаціями країн ЄС і США.

Слід уточнити, що українська делегація поскаржилася ММО у зв’язку з незаконним розширенням РФ радіусу дії радіостанції НАВТЕКС-Новоросійськ на акваторії Азовського і Чорного морів, а також Керченської протоки.

У зв’язку з цим Україна висловила протест на засіданні сьомої сесії Підкомітету з навігації, радіозв’язку та пошуку.