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Ракурс
Украина и Грузия. Фото: 24 Канал

Украина и Грузия заявили о препятствовании РФ спасательным операциям в акваториях Черного и Азовского морей

18 янв 2020, 11:00
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Украина и Грузия направили в Международною морскую организацию (ММО) жалобу относительно противоправных действий Российской Федерации в акваториях Азовского и Черного морей.

Об этом пресс-служба посольства Украины в Великобритании сообщила в Facebook.

Сообщается, что действия РФ мешают проведению поисково-спасательных операций в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США.

Следует уточнить, что украинская делегация пожаловалась в ММО в связи с незаконным расширением РФ радиуса действия радиостанции НАВТЕКС-Новороссийск на акватории Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива.

В связи с этим Украина выразила протест на заседании седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи и поиску.

Источник: Ракурс


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