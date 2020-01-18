Олексій Оржель. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n132252-ministr-orjel-proty-importu-rosiyskoyi-ta-biloruskoyi-elektroenergiyi-svoieyi-vystachaie.html

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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) із проханням розглянути можливість обмежити пропускну потужність, яку продає системний оператор НЕК «Укренерго» на аукціонах імпортерам електроенергії з Росії та Білорусі.

Дану інформацію разом із листом міністерства за підписом міністра Оржеля до регулятора 17 січня на своїй Facebook-сторінці опублікував народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко.

Така пропозиція міністерства пов’язана з тим, що протягом грудня 2019 року — першої половини січня 2020 року в об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України спостерігається значне перевищення пропозиції потужності (39 млн кВт-год на добу), яке викликане низьким попитом.

За таких обставин системному оператору ОЕС «Укренерго» складно балансувати енергосистему.

«Укренерго» змушене обмежувати імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, що може стати причиною судових позовів з боку трейдерів, які викупили даний імпорт. Щоб не допустити подібного і забезпечити надійну роботу ОЕС, Мінекоенерго просить регулятора обмежити обсяг імпорту, який виноситься на аукціони «Укренерго».