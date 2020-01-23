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В Нью-Йорке создали лабораторию для взлома iPhone. Фото: rg.ru

В Нью-Йорке создали спецлабораторию для взлома смартфонов iPhone

23 янв 2020, 18:58
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Смартфоны Apple будут взламывать в специальной лаборатории в Соединенных Штатах Америки.

В лаборатории, которая расположена в Нью-Йорке, работают ведущие эксперты по технологиям и безопасности. На проект потратили более 10 млн долл. Специалисты взламывают смартфоны, которые задействованы в полицейских расследованиях. Сейчас в учреждении находятся тысячи устройств, которые ожидают взлома. Об этом сообщает Gizchina.

Учреждение оснащено передовым оборудованием и сверхмощным компьютером, который способен генерировать 26 млн случайных паролей в секунду. Специалисты вручную вводят комбинации вроде дней рождения подозреваемых, чтобы сузить круг вариантов. Также в лаборатории работает робот, который может снять с платы чипы памяти без использования источников тепла, чтобы не повредить компоненты.

По словам окружного прокурора Манхэттена Сая Венса-младшего, который является инициатором проекта, в лабораторию поступают 82% заблокированных смартфонов. Специалистам удается сломать почти половину. Прокурор заявляет, что регулярные обновления от Apple усложняют работу экспертам.

Напомним, СМИ заявляли, что бюджетный iPhone должен появиться в продаже уже в марте 2020 года. Сообщалось, что Apple планирует запустить массовое производство нового доступного смартфона, который станет наследником модели SE.


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