У Нью-Йорку створили лабораторію для злому iPhone. Фото: rg.ru

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Смартфони компанії Apple будуть зламувати у спеціальній лабораторії в Сполучених Штатах Америки.

У лабораторії, яка розташована в Нью-Йорку, працюють провідні експерти з технологій і безпеки. На проект витратили понад 10 млн дол. Фахівці зламують смартфони, які задіяні в поліцейських розслідуваннях. Наразі в установі знаходяться тисячі пристроїв, які очікують злому. Про це повідомляє Gizchina.

Установа оснащена передовим обладнанням та надпотужним комп’ютером, який здатний генерувати 26 млн випадкових паролів в секунду. Фахівці вручну вводять комбінації на зразок днів народження підозрюваних, щоб звузити коло варіантів. Також у лабораторії працює робот, який може знімати з плати чіпи пам’яті без використання джерел тепла, щоб не пошкодити компоненти.

За словами окружного прокурора Манхеттена Сая Венса-молодшого, який є ініціатором проекту, до лабораторії надходять 82% заблокованих смартфонів. Фахівцям вдається зламати майже половину. Прокурор заявляє, що регулярні оновлення від Apple ускладнюють експертам роботу.

Нагадаємо, ЗМІ заявляли, що бюджетний iPhone повинен з’явитися у продажу вже у березні 2020 року. Повідомлялося, що Apple планує запустити масове виробництво нового доступного смартфона, який стане спадкоємцем моделі SE.