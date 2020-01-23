Трамп: Обама теж затримував допомогу Україні

Дональд Трамп. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n132552-tramp-obama-tej-zatrymuvav-dopomogu-ukrayini.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявив, що виступи демократів перед Сенатом були брехливими і перекрученими. Трамп нагадав, що його попередник Барак Обама теж затримував допомогу не тільки Україні, а й іншим країнам.

Відповідний пост з’явився у Twitter Трампа.

Трамп звинуватив демократів у спотворенні інформації, адже вони чомусь не згадали, як адміністрація президента-демократа Обами затримувала допомогу Україні, Гондурасу, Єгипту, Пакистану, Філіппінам та Мексиці.

Незважаючи на це, проти Обами не було розпочато процедуру імпічменту, однак зараз демократи звинувачують Трампа за аналогічні дії.

Трамп додав, що процедуру імпічменту він вважає «полюванням на відьом».

Слід нагадати, що Трамп заморозив військову допомогу Україні незадовго до телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Демократи вважають, що такий крок був зроблений Трампом для того, щоб чинити тиск на Зеленського і змусити президента України почати розслідування відносно Джо Байдена, який є головним опонентом Трампа на наступних президентських виборах.