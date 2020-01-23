Трамп: Обама тоже задерживал помощь Украине

Дональд Трамп. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n132552-tramp-obama-toje-zaderjival-pomosch-ukraine.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступления демократов перед Сенатом былилживыми и искаженными. Трамп напомнил, что его предшественник Барак Обама тоже задерживал помощь не только Украине, но и другим странам.

Соответствующий пост появился в Twitter Трампа.

Трамп обвинил демократов в искажении информации, ведь они почему-то не вспомнили, как администрация президента-демократа Обамы задерживала помощь Украине, Гондурасу, Египту, Пакистану, Филиппинам и Мексике.

Несмотря на это, против Обамы не была начата процедура импичмента, зато сейчас демократы обвиняют Трампа за аналогичные действия.

Трамп добавил, что процедура импичмента является ничем иным как «охотой на ведьм».

Следует напомнить, что Трамп заморозил военную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы считают, что такой шаг был предпринят Трампом для того, чтобы оказывать давление на Зеленского и заставить президента Украины начать расследование в отношении Джо Байдена, который является главным оппонентом Трампа на следующих президентских выборах.