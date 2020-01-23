В перестрелке в Сиэтле погибла женщина, семь человек ранены. Фото: Википедия

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Ракурс

В Соединенных Штатах Америки снова произошла перестрелка, унесшая человеческие жизни.

Вооруженный инцидент произошел 23 января в центре американского Сиэтла. Словесный конфликт произошел возле одного из ресторанов быстрого питания Mcdonald’s, впоследствии он перерос в стрельбу, в результате которой одна женщина погибла, а семь человек получили травмы. Среди раненых — девятилетний мальчик. Об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на руководство полиции города.

Всех пострадавших госпитализировали. Сильно ухудшилось состояние 55-летней женщины. Состояние здоровья раненого ребенка медики называют удовлетворительным.

По мнению силовиков, огонь открыли несколько человек. Пока неизвестно, есть ли среди раненых те, кто стрелял. СМИ сообщают, что за последние сутки это уже третий инцидент в городе, связанный со стрельбой.

Напомним, 18 января стрельба произошла в городе Хантсвилл в штате Юта. Неизвестный открыл огонь на перекрестке улиц Main Street и 130 South, в результате чего погибли четыре человека, а один получил ранения и был госпитализирован. Полиция впоследствии задержала нападавшего.