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Ракурс
Деньги передавали через посредника, фото: СБУ

Борьба с коррупцией: полтавского налоговика задержали после получения 85 тыс. долл. взятки (ФОТО)

23 янв 2020, 17:58
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После получения взятки на сумму 85 тыс. долл. США правоохранители задержали одного из заместителей начальника оперативного управления ГУ ДФС в Полтавской области.

За эти деньги он обещал одному из предпринимателей помочь избежать ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также решить вопрос о возврате изъятого у него во время обысков имущества. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Соответствующую сумму предприниматель должен был передать посреднику, которым был один из знакомых налоговика. После передачи денег налоговика и его сообщника задержали.

Решается вопрос об объявлении чиновнику подозрения по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса). За это правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Также устанавливаются другие возможные причастные к этому инциденту сотрудники налоговой службы.

Деньги передавали через посредника, фото: ГБР

Деньги передавали через посредника, фото: ГБР

Деньги передавали через посредника, фото: СБУ

Деньги передавали через посредника, фото: СБУ

Напомним, хирурга из столичного Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, который требовал многотысячные взятки у пациентов, недавно оштрафовали на 8,5 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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