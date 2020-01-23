Гроші передавали через посередника, фото: СБУ

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Після отримання хабара на суму 85 тис. дол. США правоохоронці затримали одного із заступників начальника оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області.

За ці гроші він обіцяв одному з підприємців допомогти уникнути відповідальності за ухилення від сплати податків, а також вирішити питання щодо повернення вилученого в нього під час обшуків майна. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Відповідну суму підприємець мав передати посередникові, котрим був один зі знайомих податківця. Після передачі коштів податківця та його спільника затримали.

Вирішується питання про оголошення чиновникові підозри за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу). За це правопорушення йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також встановлюються інші можливі причетні до цього інциденту співробітники податкової служби.

Нагадаємо, хірурга зі столичного Національного інституту хірургії і трансплантології імені Шалімова, який вимагав багатотисячні хабарі у пацієнтів, нещодавно оштрафували на 8,5 тис. грн.