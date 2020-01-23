Елизавета II подписала закон о выходе Великобритании из Евросоюза

Елизавета II. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n132549-elizaveta-ii-podpisala-zakon-o-vyhode-velikobritanii-iz-evrosouza.html

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Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который предусматривает выход Соединенного Королевства из Евросоюза. До этого момента осталась все одна неделя.

Заместитель спикера Палаты общин Найджел Эванс объявил, что закон получил королевское согласие и это последняя формальность в процессе принятия законодательного акта, сообщает AP.

Документ был подписан королевой спустя несколько часов после того, как он был одобрен Палатой лордов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что временами ему казалось, что этот момент никогда не наступит. Но финишная прямая уже пересечена и до 31 января 2020 года Великобритания надеется выйти из ЕС.

Парламент ЕС также должен одобрить Brexit и проголосовать за него на следующей неделе.

Но это будет лишь первым этапом процесса выхода. Великобритания и ЕС должны договориться о дальнейших отношениях в области торговли, безопасности и других сферах. Переговорный процесс может продлиться до конца 2020 года.