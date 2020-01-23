Єлизавета II підписала закон про вихід Великої Британії з Євросоюзу

Єлизавета II. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n132549-ielyzaveta-ii-pidpysala-zakon-pro-vyhid-velykoyi-brytaniyi-z-ievrosouzu.html

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Королева Великої Британії Єлизавета II підписала закон, який передбачає вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу. До цього моменту залишився лише один тиждень.

Заступник спікера Палати громад Найджел Еванс оголосив, що закон отримав королівську згоду і це остання формальність у процесі прийняття законодавчого акту, повідомляє AP.

Документ був підписаний королевою через кілька годин після того, як він був схвалений Палатою лордів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що часом йому здавалося, що цей момент ніколи не настане. Але фінішна пряма вже перетнута і до 31 січня 2020 року Велика Британія сподівається вийти з ЄС.

Парламент ЄС має схвалити остаточно Brexit і проголосувати за нього на наступному тижні.

Але це буде лише першим етапом процесу виходу. Велика Британія і ЄС повинні домовитися про подальші відносини в галузі торгівлі, безпеки та інших сферах. Переговорний процес може тривати до кінця 2020 року.