Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n132548-pogoda-v-ukraine-na-24-yanvarya-sinoptiki-obeschaut-sneg-i-do-7-tepla-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 24 января ожидается облачная с прояснениями, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют снег.

Ночью температура воздуха ожидается 1−7° мороза, а днем от 0° до 7° по Цельсию. Ветер в Украине западный и северо-западный 7−12 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 24 января прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью 2−4° мороза, а днем 1−3° выше нуля.

Во Львове завтра ожидается облачность с прояснением. Столбики термометров ночью покажут 5−7° мороза, днем 5−7° тепла.

В Одессе в пятницу переменная облачность. Ночью температура воздуха от 1° до 3° мороза, днем 5−7° тепла.

В Днепре в последний рабочий день недели будет облачно, без существенных осадков. Ночью температура воздуха 3−5° ниже нуля, а днем ожидается 1−3° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки будет идти снег. Ночью температура воздуха 5−7° мороза, днем 0−2° тепла.

В Карпатах 24 января будет преобладать облачность. Температура воздуха ночью 5−7° мороза, днем 3−7° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 23 января в Украине ожидались небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Дождь обещали только в большинстве западных областей. Кроме того, синоптики предупреждали о возможных порывах ветра до 15−20 м/с.