Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 24 января: синоптики обещают снег и до 7° тепла (КАРТА)

23 янв 2020, 17:49
999

Погода в Украине 24 января ожидается облачная с прояснениями, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют снег.

Ночью температура воздуха ожидается 1−7° мороза, а днем от 0° до 7° по Цельсию. Ветер в Украине западный и северо-западный 7−12 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 24 января прогнозируется облачная с прояснениями. Температура воздуха ночью 2−4° мороза, а днем 1−3° выше нуля.

Во Львове завтра ожидается облачность с прояснением. Столбики термометров ночью покажут 5−7° мороза, днем 5−7° тепла.

В Одессе в пятницу переменная облачность. Ночью температура воздуха от 1° до 3° мороза, днем 5−7° тепла.

В Днепре в последний рабочий день недели будет облачно, без существенных осадков. Ночью температура воздуха 3−5° ниже нуля, а днем ожидается 1−3° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки будет идти снег. Ночью температура воздуха 5−7° мороза, днем 0−2° тепла.

В Карпатах 24 января будет преобладать облачность. Температура воздуха ночью 5−7° мороза, днем 3−7° тепла.

Погода в Украине на 24 января. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 24 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 23 января в Украине ожидались небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Дождь обещали только в большинстве западных областей. Кроме того, синоптики предупреждали о возможных порывах ветра до 15−20 м/с.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Смертельный вирус: в Китае закрыли третий город, в Сингапуре — первый случай заражения

Случаи заражения смертельным коронавирусом из Китая продолжают фиксировать в разных странах мира. Первый случай заражения подтвердили в Сингапуре. Тем временем в самом Китае на карантин закрыли третий город — Эчжоу

Новости мира
16:48

Разумков манипулирует, когда оправдывает турборежим в Раде — Комитет избирателей

Турборежим в Раде нельзя оправдать. Комитет избирателей считает, что попытки спикера парламента Разумкова объяснить ускоренный механизм принятия законов является манипуляцией

Новости Украины
15:59

Убийство Шеремета: адвокаты Антоненко обнародовали результаты экспертизы корпуса мины МОН-50 (ФОТО)

Адвокаты Андрея Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, обнародовали результаты экспертизы, которые ставят под сомнения доказательства следствия

Правовые новости
14:49