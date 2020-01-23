Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 24 січня очікується хмарна з проясненнями, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях прогнозують сніг.

Вночі температура повітря очікується 1−7° морозу, а вдень від 0° до 7° вище за Цельсієм. Вітер в Україні західний та північно-західний 7−12 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 24 січня прогнозується хмарна з проясненнями. Температура повітря вночі 2−4° морозу, а вдень 1−3° вище нуля.

У Львові завтра очікується хмарність з проясненням. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° морозу, вдень 5−7° тепла.

В Одесі у п’ятницю мінлива хмарність. Вночі температура повітря від 1° до 3° морозу, вдень 5−7° тепла.

У Дніпрі в останній робочий день тижня буде хмарно, без істотних опадів. Вночі температура повітря 3−5° нижче нуля, а вдень очікується 1−3° тепла.

У Харкові найближчої доби йтиме сніг. Вночі температура повітря 5−7° морозу, вдень 0−2° тепла.

У Карпатах 24 січня переважатиме хмарність. Температура повітря вночі 5−7° морозу, вдень 3−7° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 23 січня в Україні очікувалися невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу. Хмарність обіцяли лише в більшості західних областей. Крім того, синоптики попереджали про можливі пориви вітру до 15−20 м/с.