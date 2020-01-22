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Очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише в більшості західних областей вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє
український Гідрометцентр.
В Україні 23 січня очікуються переважно невеликі опади, фото: «Ракурс»
Погода в Україні на 23 січня: мокрий сніг та ожеледиця (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n132497-pogoda-v-ukrayini-na-23-sichnya-mokryy-snig-ta-ojeledycya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 23 січня буде загалом дещо холоднішою, ніж минулої доби.
Очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише в більшості західних областей вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє
український Гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 7−12 м/с, можливі пориви до 15−20 м/с.
Температура протягом доби становитиме −2…+3°, в Карпатах — −4…−9°. Вдень на Одещині очікується +1…+6°.
У Києві 23 січня очікується мокрий сніг вдень та вночі. Синоптики попереджають про пориви вітру 15- 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Протягом доби температура коливатиметься в межах −1…+1°.
У Львові вночі синоптики прогнозують мокрий сніг, вдень — без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +1…+3°.
В Одесі протягом доби очікується мокрий сніг. Вночі температура становитиме 0…+2°, вдень — +3…+5°.
У Дніпрі вдень та вночі метеорологи прогнозують мокрий сніг. Стовпчики термометрів протягом доби коливатимуться в межах 0…+2°.
У Харкові також очікується мокрий сніг вдень та вночі. Протягом доби температура коливатиметься в межах 0…+2°.
На Закарпатті протягом доби синоптики прогнозують мокрий сніг. Термометри вночі покажуть −1…+1°, вдень — піднімуться до +2…+4°.
Геомагнітний стан у Києві 23 січня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.
Нагадаємо, по всій території України сьогодні оголосили штормове попередження.
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