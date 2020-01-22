Погода в Україні на 23 січня: мокрий сніг та ожеледиця (КАРТА)

В Україні 23 січня очікуються переважно невеликі опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n132497-pogoda-v-ukrayini-na-23-sichnya-mokryy-snig-ta-ojeledycya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 січня буде загалом дещо холоднішою, ніж минулої доби.

Очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, лише в більшості західних областей вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7−12 м/с, можливі пориви до 15−20 м/с.

Температура протягом доби становитиме −2…+3°, в Карпатах — −4…−9°. Вдень на Одещині очікується +1…+6°.

У Києві 23 січня очікується мокрий сніг вдень та вночі. Синоптики попереджають про пориви вітру 15- 20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Протягом доби температура коливатиметься в межах −1…+1°.

У Львові вночі синоптики прогнозують мокрий сніг, вдень — без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +1…+3°.

В Одесі протягом доби очікується мокрий сніг. Вночі температура становитиме 0…+2°, вдень — +3…+5°.

У Дніпрі вдень та вночі метеорологи прогнозують мокрий сніг. Стовпчики термометрів протягом доби коливатимуться в межах 0…+2°.

У Харкові також очікується мокрий сніг вдень та вночі. Протягом доби температура коливатиметься в межах 0…+2°.

На Закарпатті протягом доби синоптики прогнозують мокрий сніг. Термометри вночі покажуть −1…+1°, вдень — піднімуться до +2…+4°.

Геомагнітний стан у Києві 23 січня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, по всій території України сьогодні оголосили штормове попередження.