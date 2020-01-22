В Україні оголосили штормове попередження. Фото: Ракурс

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Ракурс

Штормове попередження сьогодні оголосили в Україні синоптики.

По всій території держави очікується суттєве погіршення погоди. Прогнозують пориви вітру 15−20 м/с. Про це 22 січня повідомив український Гідрометцентр.

Тим часом в прес-службі Державного агентства автомобільних доріг повідомили, що невеликий дощ спостерігається в Закарпатській області, а мжичка в Сумській та Харківській областях. Середня температура повітря від 1° до 3° тепла, а в західних областях від 0° до 5° вище нуля.

Дорожники зазначили, що покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе. На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття сухий, на Вишківському перевалі дорога місцями засніжена.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок, — запевнили в «Укравтодорі».

Нагадаємо, 22 січня синоптики обіцяли в більшості областей мокрий сніг із дощем. Істотних опадів не очікувалося лише в південних регіонах.