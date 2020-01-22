В Украине объявили штормовое предупреждение. Фото: Ракурс

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Ракурс

Штормовое предупреждение сегодня объявили в Украине синоптики.

По всей территории государства ожидается существенное ухудшение погоды. Прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с. Об этом 22 января сообщил украинский Гидрометцентр.

Тем временем в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог сообщили, что небольшой дождь наблюдается в Закарпатской области, а изморось в Сумской и Харьковской областях. Средняя температура воздуха от 1° до 3° тепла, а в западных областях от 0° до 5° выше нуля.

Дорожники отметили, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое. На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале дорога местами заснеженная.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков, — заверили в «Укравтодоре».

Напомним, 22 января синоптики обещали в большинстве областей мокрый снег с дождем. Существенных осадков не ожидалось лишь в южных регионах.