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В Украине объявили штормовое предупреждение. Фото: Ракурс

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине (КАРТА)

22 янв 2020, 10:33
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Штормовое предупреждение сегодня объявили в Украине синоптики.

По всей территории государства ожидается существенное ухудшение погоды. Прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с. Об этом 22 января сообщил украинский Гидрометцентр.

Тем временем в пресс-службе Государственного агентства автомобильных дорог сообщили, что небольшой дождь наблюдается в Закарпатской области, а изморось в Сумской и Харьковской областях. Средняя температура воздуха от 1° до 3° тепла, а в западных областях от 0° до 5° выше нуля.

Дорожники отметили, что покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое. На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия сухое, на Вышковском перевале дорога местами заснеженная.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков, — заверили в «Укравтодоре».

В Украине объявили штормовое предупреждение. Карта: Гидрометцентр

Напомним, 22 января синоптики обещали в большинстве областей мокрый снег с дождем. Существенных осадков не ожидалось лишь в южных регионах.

Источник: Ракурс


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