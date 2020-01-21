Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n132419-pogoda-v-ukraine-na-22-yanvarya-sinoptiki-obeschaut-mokryy-sneg-i-dojd-karta.html

Ракурс

Погода в Украине на 22 января ожидается с мокрым снегом в большинстве областей, без существенных осадков лишь в южных областях.

Ночью температура воздуха от 2° мороза до 3° тепла, днем ожидается 1−7° выше по Цельсию. Ветер в Украине западный 7−12 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 22 января прогнозируется днем со снегом и мокрым снегом. Температура воздуха ночью 1−3° тепла, а днем тоже 1−3° выше нуля.

Во Львове завтра тоже ожидается мокрый снег и дождь. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла, днем 4−6° тепла.

В Одессе в среду солнце и облачность. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем 5−7° выше нуля.

В Днепре завтра днем ожидается снег и мокрый снег. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, а днем ожидается 2−4° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки будет идти дождь и снег. Ночью температура воздуха от 1° тепла до 1° тепла, днем 2−4° тепла.

В Карпатах 22 января днем ожидается снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 2° мороза, днем 2−6° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, сегодня синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. В Киеве и Киевской области, в северных и части западных областей прогнозировали порывы ветра 15−20 м/с.