Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n132419-pogoda-v-ukrayini-na-22-sichnya-synoptyky-obicyaut-mokryy-snig-ta-dosch-karta.html

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Погода в Україні 22 січня очікується з мокрим снігом у більшості областей, без істотних опадів лише в південних областях.

Вночі температура повітря від 2° морозу до 3°тепла, вдень очікується 1−7° вище за Цельсієм. Вітер в Україні західний 7−12 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 22 січня прогнозується вдень зі снігом та мокрим снігом. Температура повітря вночі від 1−3° тепла, а вдень теж 1−3° вище нуля.

У Львові завтра теж очікується мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 1° морозу до 1° тепла, вдень від 4−6° тепла.

В Одесі у середу сонце та хмарність. Вночі температура повітря 0−2° тепла, вдень 5−7° вище нуля.

У Дніпрі завтра вдень очікується сніг та мокрий сніг. Вночі температура повітря 0−2° тепла, а вдень очікується 2−4° тепла.

У Харкові найближчої доби буде йти дощ та сніг. Вночі температура повітря від 1° тепла до 1° тепла, вдень 2−4° тепла.

У Карпатах 22 січня вдень очікується сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 1° тепла до 2° морозу, вдень 2−6° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики сьогодні оголосили в Україні штормове попередження. У Києві та Київській області, у північних та частині західних областей прогнозували пориви вітру 15−20 м/с.