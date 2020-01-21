Декомунізація для шкіл: Інститут нацпам'яті запустить цикл лекцій, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132418-dekomunizaciya-dlya-shkil-instytut-nacpam-yati-zapustyt-cykl-lekciy.html

Ракурс

Цикл лекцій з питань декомунізації для шкіл готує Інститут нацпам’яті.

Голова відомства Антон Дробович розповів про ініціативу. Про це він повідомив «Українським Новинам».

За його словами, на рік плануються певні заходи і проекти. Він назвав одну з ініціатив.

Наприклад, цикли лекцій в школах, — заявив фахівець.

Дробович додав, що в березні стартує семінар в Каховці за так званою креативної декомунізації. Захід спрямований «звільнити простір» від комуністичних символів. Він назвав це головним завданням у роботі.

Треба зробити так, щоб більшості було цікаво таке перевтілення, — зазначив керівник Інституту нацпам’яті.

Зміни дозволять більшій частині громадян відмовитись від ностальгії за минулим. Цикл лекцій з питань декомунізації у школах дозволить захистити майбутні покоління від негативного впливу жахливої історії минулого.

Раніше Інститут нацпам’яті оскаржив рішення суду про перейменування київських проспектів Бандери і Шухевича. Українське суспільство виступило категорично проти колишніх назв вулиць.