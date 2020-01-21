Новини Великої Британії: у Лондоні затопило метро і розірвало дорогу, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n132417-proryvaie-ne-lyshe-u-kyievi-u-londoni-zatopylo-metro-i-rozirvalo-dorogu-foto.html

Ракурс

У столиці Великої Британії 21 січня стався гігантський прорив магістральної гілки водогону. Затопило розташований на півдні історичного Лондона район Сауторк.

Як повідомила комунальна компанія Thames Water, затоплено приблизно 20 об'єктів нерухомості, метро, розірвало дорожнє покриття.

Внаслідок надзвичайної ситуації закрили станцію метро, а пасажирам радять використовувати станцію «Ватерлоо». Дороги навколо станції «Сауторк», завалені уламками і щебенем від розриву дороги.

Наші інженери в даний час знаходяться на місці, щоб ізолювати пробоїну і зупинити витік води. Згодом ми зможемо повністю оцінити вплив, — повідомили в комунальній компанії.

У кварталі, який постраждав від прориву, зберігається низький тиск у мережах. Очікується, що ремонт дорожнього покриття в цьому кварталі Лондона триватиме кілька днів.

У січні «Ракурс» повідомляв про техногенну аварію в столиці України. У Києві прорвало теплотрасу поблизу торговельно-розважального комплексу Ocean Plaza. Внаслідок затоплення постраждали семеро осіб.