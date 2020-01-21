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Новости Великобритании: в Лондоне затопило метро и разорвало дорогу, фото - BBC
Прорывает не только в Киеве: в Лондоне затопило метро и разорвало дорогу (ФОТО)https://racurs.ua/n132417-proryvaet-ne-tolko-v-kieve-v-londone-zatopilo-metro-i-razorvalo-dorogu-foto.htmlРакурс
В столице Великобритании 21 января произошел гигантский прорыв магистральной ветви водопровода. Затопило расположенный на юге исторического Лондона район Сауторк.
Как сообщила коммунальная компания Thames Water, затоплены около 20 объектов недвижимости, метро, вода разорвала дорожное покрытие.
Вследствие чрезвычайной ситуации закрыли станцию метро, а пассажирам советуют использовать станцию "Ватерлоо". Дороги вокруг станции «Сауторк», завалены обломками и щебнем от разрыва дороги.
Наши инженеры в настоящее время находятся на месте, чтобы изолировать пробоину и остановить утечку воды. Впоследствии мы сможем полностью оценить последствия, — сообщили в коммунальной компании.
В квартале, который пострадал от прорыва, сохраняется низкое давление в сетях. Ожидается, что ремонт дорожного покрытия в этом квартале Лондона продлится несколько дней.
В январе «Ракурс» сообщал о техногенной аварии в столице Украины. В Киеве прорвало теплотрассу возле торгово-развлекательного комплекса Ocean Plaza. В результате затопления пострадали семь человек.
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