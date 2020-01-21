Новости Великобритании: в Лондоне затопило метро и разорвало дорогу, фото - BBC

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Ракурс

В столице Великобритании 21 января произошел гигантский прорыв магистральной ветви водопровода. Затопило расположенный на юге исторического Лондона район Сауторк.

Как сообщила коммунальная компания Thames Water, затоплены около 20 объектов недвижимости, метро, ​​вода разорвала дорожное покрытие.

Вследствие чрезвычайной ситуации закрыли станцию ​​метро, ​​а пассажирам советуют использовать станцию ​​"Ватерлоо". Дороги вокруг станции «Сауторк», завалены обломками и щебнем от разрыва дороги.

Наши инженеры в настоящее время находятся на месте, чтобы изолировать пробоину и остановить утечку воды. Впоследствии мы сможем полностью оценить последствия, — сообщили в коммунальной компании.

В квартале, который пострадал от прорыва, сохраняется низкое давление в сетях. Ожидается, что ремонт дорожного покрытия в этом квартале Лондона продлится несколько дней.

В январе «Ракурс» сообщал о техногенной аварии в столице Украины. В Киеве прорвало теплотрассу возле торгово-развлекательного комплекса Ocean Plaza. В результате затопления пострадали семь человек.