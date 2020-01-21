Зеленский подписал закон о 2 млрд грн на кредиты бизнесу

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Кредиты предпринимателям от государства с низкой процентной ставкой уже скоро станут реальностью. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2020 год“ по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства» № 436-IX.

Законом предусматривается выделение из государственного бюджета 2 млрд грн для кредитования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В зависимости от типа бизнеса и размера суммы, украинские предприниматели смогут оформить кредиты под 5%, 7% или 9%. В Офисе президента уверены, что уже в 2020 году украинские предприниматели смогут создать тысячи рабочих мест благодаря этой программе кредитования.

Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в гривне, — отметили у Зеленского.

Кроме того, если у предпринимателей не будет денег для залога, они смогут получить частные гарантии по кредитам от государства.

Отметим, речь идет о программе «Возвращайся и оставайся», которую анонсировал Владимир Зеленский в декабре 2019 года. Она направлена на украинцев, которые живут за границей, но хотят вернуться на родину, а также на тех, кто собирается искать лучшую жизнь за рубежом.

Первый этап этой программы предусматривает предоставление доступных кредитов для собственного дела. Кредиты под 5% будут выдавать для нового или действующего бизнеса, если будет создано два рабочих места. 7% — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места. 9% — для бизнеса с выручкой 25−50 млн грн.