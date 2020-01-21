Зеленський підписав закон про 2 млрд грн на кредити бізнесу

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Кредити підприємцям від держави з низькою процентною ставкою вже скоро стануть реальністю. Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“ щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» № 436-IX.

Законом передбачається виділення з державного бюджету 2 млрд грн для кредитування малого і середнього бізнесу, повідомляє прес-служба Офісу президента.

В залежності від типу бізнесу і розміру суми, українські підприємці зможуть оформити кредити під 5%, 7% або 9%. В Офісі президента впевнені, що вже у 2020 році українські підприємці зможуть створити тисячі робочих місць завдяки цій програмі кредитування.

Фонд розвитку підприємництва надаватиме підтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 і 9% річних за кредитами у гривні, — зазначили у Зеленського.

Окрім того, якщо у підприємців не буде грошей для застави, вони зможуть отримати часткові гарантії за кредитами від держави.

Зазначимо, йдеться про програму «Повертайся і залишайся», яку анонсував Володимир Зеленський в грудні 2019 року. Вона спрямована на українців, які живуть за кордоном, але хочуть повернутися на батьківщину, а також на тих, хто збирається шукати кращої долі за кордоном.

Перший етап цієї програми передбачає надання доступних кредитів для власної справи. Кредити під 5% видаватимуть для нового або діючого бізнесу, якщо буде створено два робочих місця. 7% — для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нові робочі місця. 9% — для бізнесу з виручкою 25−50 млн грн.