Декоммунизация для школ: Институт нацпамяти запустит цикл лекций, фото: Википедия

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Цикл лекций по вопросам декоммунизации для школ готовит Институт нацпамяти.

Глава ведомства Антон Дробович рассказал об инициативе. Об этом он сообщил «Украинским Новостям».

По его словам, в этом году планируются определенные мероприятия и проекты. Он назвал одну из инициатив.

Например, циклы лекций в школах, — заявил специалист.

Дробович добавил, что в марте стартует семинар в Каховке по так называемой креативной декоммунизации. Мероприятие позволит «освободить пространства» от коммунистических символов. Он назвал это главной задачей в работе.

Надо сделать так, чтобы большинству было интересно такое перевоплощение, — отметил руководитель Института нацпамяти.

Изменения позволят большей части граждан отказаться от ностальгии за прошлым. Цикл лекций по вопросам декоммунизации в школах позволит защитить будущие поколения от негативного влияния ужасной истории СССР.

Ранее Институт нацпамяти обжаловал решение суда о переименовании киевских проспектов Бандеры и Шухевича. Украинское общество выступило категорически против прежних названий улиц — Московский и генерала Ватутина.