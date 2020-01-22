В Україні хочуть ввести електронну акцизну марку. Фото: ДФС

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Електронну акцизну марку незабаром можуть запустити в Україні. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що над цим проектом працюють вже декілька місяців, а зараз знайдено попереднє рішення для його реалізації.

На відміну від звичайної акцизної марки, — папірця, який клеять на алкоголь, і який легко підробити — електронні акцизні марки дозволять відстежувати продукцію в електронній формі з моменту її виробництва до моменту продажу. Для України це особливо актуально, адже в країні близько половини алкоголю продається незаконно, з підробленими акцизними марками. Це створює і загрозу для життя українців, і призводить до величезних збитків, пише Дубілет у себе в Facebook.

Для вирішення цієї проблеми можна запустити електронну акцизну марку, як і зробили в більшості країн. Однак для реалізації цього проекту передбачалося, що у всіх магазинах країни потрібно буде поставити спеціальне обладнання для зчитування електронних марок. А це величезні витрати як для держави, так і для бізнесу.

У Кабміні цю проблему вирішили таким чином: на звичайні акцизні марки буде наноситися штрихкод, який потрібно буде додатково зчитати стандартними для магазину пристроями. Тобто касир при купівлі таких товарів повинен буде буде двічі зчитати штрихкода на одному виробі.

Інформацію про ці штрихкоди не потрібно буде передавати в окрему систему, а лише «пікати» у касовий чек, як звичайний товар, — зазначив Дубілет.

Таким чином не потрібно буде створювати окрему систему, а можна буде просто працювати з інформацією, яка надходить з касових чеків. Це дозволить швидко заробити систему, яка активує і деактивує акцизні марки.

Також це дозволить створити додаток або чат-бот, де кожен бажаючий зможе перевірити справжність акцизної марки. Єдине, що хвилює Дубілета в цьому проекті — додатковий «пік» на касі, який може уповільнити роботу. Але це все одно швидше і дешевше, ніж окреме обладнання.

Перед запуском систему тестуватимуть у пілотному режимі.

Нагадаємо, раніше міністр Дмитро Дубілет запропонував провести перепис населення за новими правилами, використовуючи анонімні дані мобільних операторів.