В Украине хотят ввести электронную акцизную марку. Фото: ГФС

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Ракурс

Электронную акцизную марку вскоре могут запустить в Украине. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что над этим проектом трудятся уже несколько месяцев, а сейчас найдено предварительное решение для его реализации.

В отличии от обычной акцизной марки, — бумажки, которые клеят на алкоголь, и которые легко подделать — электронные акцизные марки позволят отслеживать продукцию с момента ее производства до момента продажи в электронной форме. Для Украины это особенно актуально, так как в стране около половины алкоголя продается незаконно, с поддельными акцизными марками. Это создает и угрозу для жизни украинцев, и приводит к огромным убыткам, пишет Дубилет у себя в Facebook.

Для решения этой проблемы можно запустить электронную акцизную марку, как и поступили в большинстве стран. Однако для реализации этого проекта предполагалось, что во всех магазинах страны нужно будет поставить специальное оборудование для считывания электронных марок. А это огромные траты как для государства, так и для бизнеса.

В Кабмине эту проблему решили следующим образом: на обычные акцизные марки будет наноситься штрихкод, который нужно будет дополнительно считать стандартными для магазина устройствами. То есть кассир при покупке таких товаров должен будет считать два штрихкода на одном изделии.

Информацию об этих штрихкодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь «пикать» в кассовый чек, как обычный товар, — отметил Дубилет.

При таком подходе не нужно будет создавать отдельную систему, а можно будет просто работать с информацией, которая поступает из кассовых чеков. Это позволит быстро заработать системе, которая активирует и дезактивирует акцизные марки.

Также это позволит создать приложение или чат-бот, где каждый желающий сможет проверить подлинность акцизной марки. Единственное, что волнует Дубилета в этом проекте — дополнительный «пик» на кассе, который может замедлить работу. Но это все равно быстрее и дешевле, чем отдельное оборудование.

Перед запуском систему будут тестировать в пилотном режиме.

Напомним, ранее министр Дмитрий Дубилет предложил провести перепись населения по новым правилам, используя анонимные данные мобильных операторов.