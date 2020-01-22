РФ нанесла новые авиаудары в Сирии: 40 человек погибло

Авиаудар. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n132449-rf-nanesla-novye-aviaudary-v-sirii-40-chelovek-pogiblo.html

Ракурс

Россия нанесла несколько авиаударов на северо-западе Сирии во вторник 21 января. В результате бомбардировок погибло около 40 человек.

О жертвах авиаударов сообщили местные жители и спасатели, пишет «Европейская правда», ссылаясь на Reuters.

Так, в селении Кфар Таал, которое расположено на западе от Алеппо, погибла целая семья из восьми человек, шестеро из которых были детьми. Девять мирных жителей погибло в деревне Маардабс, которая расположена на юго-востоке провинции Идлиб.

С начала военной кампании РФ в Сирии от авиаударов по сельским районам, находящихся под контролем оппозиции, погибло не менее 22 человек.

Помимо авиационных ударов, ведутся активные наземные боевые действия по оттеснению сил повстанцев. Десятки сирийских городов в результате боевых действий стоят в руинах.

С начала декабря 2019 года в Сирии зафиксировано около 350 тыс. беженцев. А с начала 2019 года в приграничные с Турцией области переместилось около 1,3 млн сирийских мирных граждан. В результате боевых действий погибло около 1,6 тыс. человек.