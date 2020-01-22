РФ завдала нових авіаударів у Сирії: загинули 40 осіб

Авіаудар. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n132449-rf-zavdala-novyh-aviaudariv-u-syriyi-40-osib-zagynulo.html

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Росія завдала кілька авіаударів на північному заході Сирії у вівторок, 21 січня. Унаслідок бомбардувань загинули близько 40 осіб.

Про численні жертви після авіаударів повідомили місцеві жителі та рятувальники, пише «Європейська правда», посилаючись на Reuters.

Так, у селищі Кфар Таал, яке розташоване на заході від Алеппо, загинула ціла сім’я із восьми осіб, шестеро з яких були дітьми. Дев’ятеро мирних жителів загинули у селі Маардабс, що розташоване на південному сході провінції Ідліб.

Із початку військової кампанії РФ у Сирії від авіаударів по сільських районах, що перебувають під контролем опозиції, загинули не менше 22 осіб.

Окрім авіаційних ударів, ведуться активні наземні бойові дії з відтискання сил повстанців. Десятки сирійських міст унаслідок бойових дій стоять у руїнах.

Із початку грудня 2019 року в Сирії зафіксовано близько 350 тис. біженців, а з початку 2019 року в прикордонні з Туреччиною області перемістилися близько 1,3 млн сирійських мирних громадян. Унаслідок бойових дій загинули приблизно 1,6 тис. осіб.