Палата представників США ухвалила «великий, прекрасний» законопроєкт Трампа про податки й витрати

https://racurs.ua/ua/n207543-palata-predstavnykiv-ssha-uhvalyla-velykyy-prekrasnyy-zakonoproiekt-trampa-pro-podatky-y-vytraty.html

Ракурс

Палата представників США ухвалила «великий прекрасний законопроєкт» Дональда Трампа про податки і витрати.

Washington Post назвало ухвалення цього законопроєкту «першою великою законодавчою перемогою» республіканців з початку другої каденції Трампа. Законопроєкт, який передбачає видатки на суму 3,4 трильйона доларів, ухвалили з результатом 218 голосів «за» відносно 214 голосів «проти».

Голосували всю ніч. Лідер демократів Хакім Джеффріс виголосив найдовшу промову в історії Палати представників, утримуючи слово більше 8 годин, щоб затримати ухвалення законопроєкту.

Документ вже передали на підпис Трампу.

Законопроєкт, серед іншого, передбачає масштабне скорочення витрат програми соціального захисту, зокрема програми Medicaid та SNAP, зниження федеральних податків, збільшення витрат на Пентагон та безпеку кордонів США.

Критикували «One Big Beautiful Bill» Трампа через ризик збільшення дефіциту у держбюджеті. А Ілон Маск називав його «огидною мерзотою».

За інформацією журналістів, рушійною силою для ухвалення законопроєкту стала особиста участь Трампа в обговореннях упродовж останніх годин перед голосуванням і «його залізний контроль над Республіканською партією».

У вівторок, 1 липня, Сенат США ухвалив законопроєкт Трампа про витрати і податки із перевагою в один голос.