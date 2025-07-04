Пекельна ніч у Києві: столицю побило уламками

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Щоразу після розмови Трампа з путіним — на Україну летять дрони і ракети.

У ніч на 4 липня, День незалежності США, Київ знову пережив масований комбінований удар: сотні «шахедів» та ракет впали на столицю. Вибухи, пожежі, руйнування житлових будинків, складів, авто.

Зафіксовано падіння уламків безпілотників та пожежі у кількох районах столиці.

Дніпровський район. Уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. Горіння не зафіксовано.

Солом’янський район. Уламки впали на нежитлову забудову та на територію гаражного кооперативу, де виникла пожежа. Також горіли складські приміщення і сталося займання в адміністративній будівлі.

Святошинський район. Уламки БпЛА впали на територію складських приміщень, внаслідок чого спалахнула пожежа. Також уламки впали удвір 16-поверхового житлового будинку, де загорілися автомобілі. У приватному секторі також виникла пожежа через падіння уламків.

Дарницький район. Уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Горіння та детонацій не зафіксовано.

Шевченківський район. Уламки пошкодили 8-поверховий житловий

будинок, який введений в експлуатацію, але ще не заселений мешканцями. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі. Також зафіксовано займання в приватному секторі.

У Голосіївському районі Києва також зафіксовано падіння уламків внаслідок російської атаки, повідомив міський голова Кличко.

За його даними, уламки спричинили пошкодження у медичному закладі. У Києві через обстріл рф пошкоджена залізнична інфраструктура, пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин, повідомили в Укрзалізниці.

Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин — Почайна — Дарниця (в обох напрямках). Можливі відхилення від графіку руху. До 23 зросла кількість травмованих через атаку рф на Київ, повідомив міський голова Кличко. Медики госпіталізували 14 людей, іншим — надали допомогу амбулаторно або на місці.

Унаслідок ракетної атаки пошкоджені житловий і промисловий сектори Фастівського району Київщини, повідомили в ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхового будинку та займання семи приватних гаражів.

До ліквідації наслідків обстрілу в Києві залучили понад 450 рятувальників і майже 100 одиниць техніки ДСНС.

Вночі російська армія атакувала Україну 539 ударними дронами, однією аеробалістичною ракетою «Кинджал», шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та чотирма крилатими ракетами Іскандер-К.

Сили ППО уразили 478 безпілотників та дві ракети Іскандер-К, повідомили в Повітряних силах.