В Украине 23 января ожидаются преимущественно небольшие осадки, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 23 января будет несколько холоднее, чем в прошедшие сутки.

Ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, только в большинстве западных областей днем​ - ​без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер северо-западный, 7−12 м/с, возможны порывы до 15−20 м/с.

Температура в 23 января суток составит −2…+3°, в Карпатах — −4… −9°. Днем в Одесской области ожидается +1…+6°.

В Киеве 23 января ожидается мокрый снег днем ​​и ночью. Синоптики предупреждают о порывах ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый). В течение суток температура будет колебаться в пределах −1…+1°.

Во Львове ночью синоптики прогнозируют мокрый снег, днем — без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +1…+3°.

В Одессе в течение суток ожидается мокрый снег. Ночью температура составит 0…+2°, днем — +3…+5°.

В Днепре днем ​​и ночью метеорологи прогнозируют мокрый снег. Столбики термометров в течение суток будут колебаться в пределах 0…+2°.

В Харькове также ожидается мокрый снег днем ​​и ночью. В течение суток температура будет колебаться в пределах 0…+2°.

На Закарпатье в течение суток синоптики прогнозируют мокрый снег. Термометры ночью покажут -1…+ 1°, днем — поднимутся до +2…+4°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 января будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, по всей территории Украины сегодня объявили штормовое предупреждение.