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У Росії з цирку втекли слони. Фото: Pixabay

Валялися в заметі і порвали гірлянди: вулицями російського міста бігали слони (ВІДЕО)

23 січ 2020, 17:36
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Слони втекли з цирку в російському Єкатеринбурзі. Двоє тварин опинилися на волі під час перевезення. Вони не стали гаяти часу і пішли гуляти містом.

Один з них залишився біля дерева, прикрашеного гірляндою, і порвав її. Другий — вирішив сповна насолодитися свободою і почав валятися в заметі. Тварину зняли свідки події.

На одному відео видно, як слон намагається перейти дорогу, а його марно намагаються зупинити двоє чоловіків. Опинившись на іншому боці вулиці, тварина продовжує спокійно йти вздовж тротуару. Пізніше автоінспектори регулювали рух на проїжджій частині, поки слон гуляв дорогою.

Також очевидці зняли, як тварину намагалися відвести в потрібному напрямку близько десяти чоловіків.

У цирку пояснили, що тварини мали вирушити на гастролі, але, вийшовши за межі території, дуже зраділи снігу.

Нагадаємо, раніше цирковий ведмідь напав на дресирувальника в Росії. Попри те, що сталося, шоу вирішили продовжити. Дресирувальник залишився живий.


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