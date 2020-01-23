Британська королівська сім’я, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n132546-prync-hbo-stvoryt-komediynyy-multserial-pro-korolivsku-rodynu-brytaniyi.html

Ракурс

Сатиричний мультсеріал про членів британської королівської родини анонсував телеканал HBO Max.

Серіал отримає назву «Принц» і стане «сатиричним поглядом на життя принца Джорджа Кембриджського, наймолодшого спадкоємця британського престолу», якому доведеться долати «випробування і негаразди», що супроводжують становище королівської дитини, повідомляє Vanity Fair.

Творцем мультсеріалу став письменник і продюсер Гаррі Джанетті, який ще з вересня 2017 року, коли принц Джордж, син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, пішов до школи, розміщує в своєму Інстаграмі меми про нього.

Мені приємно працювати в HBO Max і створити серіал про сім’ю, яка нещадно бореться за трон, — заявив Джанетті у прес-релізі.

У мультсеріалі Джанетті озвучувати принца Джорджа. Принца Гаррі озвучуватиме

Орландо Блум, Меган Маркл — Кондола Рашад, Кейт Міддлтон — Люсі Панч, королеву Єлизавету — Френсіс де ла Тур, принца Вільяма — Іван Реон, принців Філіпа і Чарльза — Том Холландер.

Нагадаємо, Меган Маркл нещодавно розповіла про наслідки зречення свого чоловіка принца Гаррі від титулу і королівських привілеїв.