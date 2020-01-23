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Британская королевская семья, фото: «Википедия»

«Принц»: HBO создаст комедийный мультсериал о королевской семье Великобритании

23 янв 2020, 17:30
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Сатирический мультсериал о членах британской королевской семьи анонсировал телеканал HBO Max.

Сериал получит название «Принц» и станет «сатирическим взглядом на жизнь принца Джорджа Кембриджского, молодого наследника британского престола», которому придется преодолевать «испытания и невзгоды», сопровождающие положение королевского ребенка, сообщает Vanity Fair.

Создателем мультсериала стал писатель и продюсер Гарри Джанетти, который еще с сентября 2017 года, когда принц Джордж, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пошел в школу, размещает в своем Инстаграми мемы о нем.

Мне приятно работать в HBO Max и создать сериал о семье, которая беспощадно борется за трон, — заявил Джанетти в пресс-релизе.

В мультсериале Джанетти будет озвучивать принца Джорджа. Принца Гарри будет озвучивать

Орландо Блум, Меган Маркл — Кондола Рашад, Кейт Миддлтон — Люси Панч, королеву Елизавету — Фрэнсис де ла Тур, принца Уильяма — Иван Реон, принцев Филиппа и Чарльза — Том Холландер.

Члены королевской семьи Британии станут героями мультсериала, фото: Гарри Джанетти

Напомним, Меган Маркл недавно рассказала о последствиях отречения своего мужа принца Гарри от титула и королевских привилегий.


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