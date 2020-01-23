Дело Микитася: ВАКС арестовал бывшего заместителя президента «Укрбуда»https://racurs.ua/n132545-delo-mikitasya-vaks-arestoval-byvshego-zamestitelya-prezidenta-ukrbuda.htmlРакурс
Высший антикоррупционный суд 23 января избрал меру пресечения бывшему заместителю президента «Укрбуд» Вячеславу Мармишу.
Следственный судья ВАКС арестовал его до 14 февраля 2020 года. Также суд предусмотрел внесение залога в размере 6 млн грн. Мармиша правоохранители подозревают в пособничестве по завладению имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Антикоррупционного суда.
Если за подозреваемого вынесут залог и он выйдет из СИЗО, то он обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и все другие документы, дающие право выезда из Украины. Кроме того, он обязан прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и в суд по первому требованию.
Фигуранту запрещается выезжать из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, он должен информировать правоохранителей о смене своего места жительства или места работы.
Напомним, на днях бывший нардеп и президент компании «Укрбуд» Максим Микитась пытался улететь в Лондон. Фигуранта уголовных производств 20 января сняли с рейса сотрудники Государственной пограничной службы.
В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении (хулиганство во время предвыборной кампании). А Национальное антикоррупционное бюро обвиняет бывшего парламентария в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн.