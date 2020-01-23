ВАКС арестовал экс-заместителя президента «Укрстроя». Фото: mspravka.info

https://racurs.ua/n132545-delo-mikitasya-vaks-arestoval-byvshego-zamestitelya-prezidenta-ukrbuda.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд 23 января избрал меру пресечения бывшему заместителю президента «Укрбуд» Вячеславу Мармишу.

Следственный судья ВАКС арестовал его до 14 февраля 2020 года. Также суд предусмотрел внесение залога в размере 6 млн грн. Мармиша правоохранители подозревают в пособничестве по завладению имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Антикоррупционного суда.

Если за подозреваемого вынесут залог и он выйдет из СИЗО, то он обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и все другие документы, дающие право выезда из Украины. Кроме того, он обязан прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и в суд по первому требованию.

Фигуранту запрещается выезжать из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, он должен информировать правоохранителей о смене своего места жительства или места работы.

Напомним, на днях бывший нардеп и президент компании «Укрбуд» Максим Микитась пытался улететь в Лондон. Фигуранта уголовных производств 20 января сняли с рейса сотрудники Государственной пограничной службы.

В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований сообщило Микитасю о подозрении (хулиганство во время предвыборной кампании). А Национальное антикоррупционное бюро обвиняет бывшего парламентария в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн грн.