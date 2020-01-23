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Ракурс
Встреча стран-основателей ООН: Путин предложил — Макрон поддержал

Встреча стран-основателей ООН: Путин предложил — Макрон поддержал

23 янв 2020, 17:09
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Президент РФ Владимир Путин во время своего сегодняшнего выступления на форуме «Сохранение памяти о холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме предложил организовать встречу стран-основателей Организации Объединенных Наций. Как известно, в пятерку стран-основателей ООН входят США, Россия, Франция, Великобритания и Китай. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на данное предложение и поддержал инициативу российского коллеги, которого не забыл даже назвать своим «дорогим другом».

Макрон принялся соглашаться со словами Путина о том, что пять государств, основавших ООН, несут особую историческую ответственность за сохранение мира во всем мире.

Макрон также заявил о понимании важности происходящих событий в мире и отметил, что страны «пятерки» должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который обязательно должен опираться на международное право и на права человека.

При этом Макрон не вспомнил о российской аннексии Крыма и развязанной РФ войне на востоке Украины, а также о том, что международное право запрещает захватывать чужие территории.

В заключение своей речи Макрон сказал, что для поддержания мира необходимо единство Европы и всего международного сообщества.

Источник: Ракурс


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