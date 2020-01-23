Еммануель Макрон. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n132544-zustrich-krayin-zasnovnykiv-oon-putin-zaproponuvav-makron-pidtrymav.html

Ракурс

Президент РФ Володимир Путін під час свого сьогоднішнього виступу на форумі «Пам'ятаємо Голокост, боремося з антисемітизмом» у Єрусалимі запропонував організувати зустріч країн-засновників Організації Об'єднаних Націй. Як відомо, до п’ятірки країн-засновників ООН входять США, Росія, Франція, Велика Британія і Китай. Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на цю пропозицію і підтримав ініціативу російського колеги, якого не забув навіть назвати своїм «любим другом».

Макрон став погоджуватися зі словами Путіна про те, що п’ять держав, які заснували ООН, несуть особливу історичну відповідальність за збереження миру в усьому світі.

Макрон також заявив про розуміння важливості подій, що відбуваються в світі і зазначив, що країни «п'ятірки» повинні забезпечити стійкість світового порядку, який обов’язково повинен опиратися на міжнародне право та на права людини.

При цьому Макрон не згадав про російську анексію Криму і розв’язану РФ війну на сході України, а також про те, що міжнародне право забороняє захоплювати чужі території.

Наприкінці своєї промови Макрон сказав, що для підтримання миру необхідна єдність Європи і всього міжнародного співтовариства.