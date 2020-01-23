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Ракурс
Бізнесмена викрали на тимчасово окупованій території, фото: bzns.media

Викрали та два тижні тримали в підвалі: бойовики намагалися завербувати бізнесмена з Дніпра

23 січ 2020, 16:55
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Так звана «МДБ ДНР» здійснила спробу завербувати бізнесмена з міста Дніпра.

Терористи викрали чоловіка під час перетину лінії розмежування з ОРДО, коли він намагався відвідати свої родичів, що проживають на тимчасово окупованих територіях, повідомляє прес-центр СБУ.

Його звинувачували у нібито роботі на українські спецслужби, спрямованій на шкоду так званій ДНР.

Викраденого бізнесмена бойовики два тижні утримували в підвальному приміщенні, схиляючи до конфіденційного співробітництва. До нього бойовики застосовували методи психологічного та фізичного тиску, позбавивши можливості нормального харчування. Також вони погрожували здійснити розправу над його рідними.

Терористи поставили йому завдання збирати та передавати інформацію про патріотичні організації, з якими він підтримував контакти, — повідомили в СБУ.

Зазначається, що лише отримання від нього згоди на співробітництво бойовикам було не достатньо, вони також «конфіскували» в бізнесмена його автомобіль та значну суму готівки.

Після повернення на підконтрольну українській владі територію бізнесмен потрапив у поле зору спецслужб і надав свідчення щодо обставин вербування та поставлених бойовиками завдань.

Проведена перевірка встановила, що жодних дій на шкоду державній безпеці України він не вчинив.

Нагадаємо, СБУ нещодавно викрила спробу бойовиків завербувати працівника українського Мін’юсту.

Джерело: Ракурс


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