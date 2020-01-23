Вірус в Китаї: на карантин закрили третє місто. Фото: CGTN

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Ракурс

Смертельний коронавірус з Китаю продовжує ширитись різними країнами світу. Перший випадок зараження зафіксовано в Сінгапурі. Хворий — 66-річний чоловік.

Він разом зі своєю сім'єю прилетів в Сінгапур 20 січня з китайського міста Ухань, яке стало епіцентром спалаху коронавірусу. Зараз він перебуває в лікарні, його стан стабільний, повідомляє CNA.

Також ЗМІ повідомляють про підтвердження двох випадків зараження у В'єтнамі та ще одного — у Саудівській Аравії. У В'єтнамі захворіли батько та син, які прилетіли з епіцентру розповсюдження вірусу — міста Ухань.

Тим часом в Китаї на карантин закрили вже третє місто — Ечжоу. Влада повністю закрила транспортне сполучення з містом. Аеропорти та вокзали міста також закриті, пише CGTN.

Зазначається, що карантин ввели для боротьби з розповсюдженням смертельного вірусу. У Ечжоу живе близько мільйона осіб.

Також в Китаї у декілька разів зросли ціни на маски. Якщо раніше вони коштували 3 юаня, то тепер їх продають по 40 юанів. Водночас фабрики з виробництва масок працюють в посиленому режимі, адже запаси продукції виявилися недостатніми.

Загало, за даними станом на 23 січня, кількість жертв вірусу зросла до 25 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 600 випадків зараження.

Як писав «Ракурс», раніше в Китаї на карантин закрили місто Хуанган, населення якого — близько 7,5 млн осіб. Воно розташоване в провінції Хубей так само, як і Ухань, де були зафіксовані перші випадки зараження коронавірусом.

Як відомо, спалах пневмонії в Ухані зафіксували в грудні 2019 року, його збудником є ​​раніше невідомий коронавірус (2019 nCoV). Випадки захворювання зафіксовані в Таїланді, в Японії, Південній Кореї, США, Гонконзі, Тайвані, Макао.