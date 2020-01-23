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Вирус в Китае: на карантин закрыли третий город. Фото: CGTN

Смертельный вирус: в Китае закрыли третий город, в Сингапуре — первый случай заражения

23 янв 2020, 16:48
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Смертельный коронавирус из Китая продолжает распространяться по разным странам мира. Первый случай заражения зафиксирован в Сингапуре. Заболевший — 66-летний мужчина.

Он вместе со своей семьей прилетел в Сингапур 20 января из китайского города Ухань, которое стало эпицентром вспышки коронавируса. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное, сообщает CNA.

Тем временем в Китае на карантин закрыли уже третий город — Ечжоу. Власти полностью закрыли транспортное сообщение с городом. Аэропорты и вокзалы города также закрыты, пишет CGTN.

Отмечается, что карантин введен для борьбы с распространением смертельного вируса. В Ечжоу живет около миллиона человек.

Также в Китае в несколько раз выросли цены на маски. Если раньше они стоили 3 юаня, то теперь их продают 40 юаней. При этом фабрики по производству масок работают в усиленном режиме, так как запасы продукции оказались недостаточными.

Всего, по данным на 23 января, количество жертв вируса выросло до 25 человек. Зафиксировано более 600 случаев заражения.

Как писал «Ракурс», ранее в Китае на карантин закрыли город Хуанган, население которого — около 7,5 миллиона человек. Он расположен в провинции Хубэй так же, как и Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом.

Как известно, вспышку пневмонии в Ухане зафиксировали в декабре 2019 года, его возбудителем является ранее неизвестный коронавирус (2019 nCoV). Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.


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