У Словаччині п’яний міністр влаштував дебош у ресторані. Фото: newsnn.ru

https://racurs.ua/ua/n132541-byv-ludey-ta-kydavsya-groshyma-u-slovachchyni-p-yanyy-ministr-vlashtuvav-debosh-u-restorani.html

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У Словаччині нетверезий міністр навколишнього середовища Словаччини Ласло Солімош влаштував розгром у ресторані азіатської кухні.

Інцидент трапився у Братиславі. Урядовець хуліганив разом зі своїм братом. Солімош та його родич залишали ресторан азіатської кухні у дуже п’яному стані. Виходячи із закладу урядовець голосно називав свою посаду, а його брат ногою розтрощив скляні двері. Крім того, чоловіки жбурляли гроші в працівників ресторану. Про це повідомляє TV3 23 січня, передає «Прямий».

Адміністрація закладу викликала поліцію, правоохоронці дебоширів затримали. Згодом з’ясувалося, що міністр із братом влаштували бійку в ресторані. Так, один із працівників звернувся до лікарів за медичною допомогою. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Збитки, заподіяні міністром, сягнули 1 тис. євро. Дебошир свою провину вже визнав й вирішив подати у відставку.

Я прошу вибачення перед тими, хто постраждав від моєї поведінки. Я готовий взяти на себе відповідальність за свій провал. Я іду у відставку, — заявив посадовець.

Нагадаємо, 22 січня в інтернеті з’явилося відео з бійкою в кафе, яку спровокував народний депутат Ілля Кива. Парламентар накинувся на свого опонента, але отримав жорстку відповідь. У ЗМІ повідомили, що Кива щось не поділив із ветераном АТО Михайлом Майнманом. Правоохоронці відкрили провадження проти нардепа за фактом конфлікту.