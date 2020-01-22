Рябошапка відкрив справу проти Киви через бійку в київському ресторані

Ілля Кива, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n132500-ryaboshapka-vidkryv-spravu-proty-kyvy-cherez-biyku-u-kyyivskomu-restorani.html

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка порушив провадження стосовно народного депутата із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Іллі Киви у зв’язку з сьогоднішньою бійкою в одному зі столичних ресторанів.

Провадження відкрите за заявою потерпілого від дій Киви громадянина. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У заяву вказано, що Кива вдарив потерпілого громадянина головою в обличчя, зазначають в Офісі Генпрокурора.

Відомості про цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді виправних робіт, обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Згідно зі змінами до законодавства щодо зняття депутатської недоторканості, відкрити провадження щодо нардепа може лише Генпрокурор.

Нагадаємо, сьогодні в інтернеті з’явилося відео спровокованої Кивою бійки. Воно свідчить, що народний обранець першим накинувся на свого опонента. У підписі до цього відео зазначено, що нардеп поконфліктував з ветераном АТО Михайлом Майнманом.