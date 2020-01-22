Рябошапка открыл дело против Кивы из-за драки в киевском ресторане

Илья Кива, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n132500-ryaboshapka-otkryl-delo-protiv-kivy-iz-za-draki-v-kievskom-restorane.html

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил производство относительно народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы в связи с сегодняшней дракой в ​​одном из столичных ресторанов.

Производство открыто по заявлению потерпевшего от действий Кивы гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В заявление указано, что Кива ударил потерпевшего гражданина головой в лицо, отмечают в Офисе Генпрокурора.

Данные об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса (умышленное средней тяжести телесное повреждение). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде исправительных работ, ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

Согласно изменениям в законодательство относительно снятия депутатской неприкосновенности, открыть производство относительно нардепа может только генпрокурор.

Напомним, сегодня в интернете появилось видео спровоцированной Кивой драки в одном из киевских ресторанов. Оно свидетельствует, что народный избранник первым набросился на своего оппонента. В подписи к этому видео указано, что нардеп имел конфликт с ветераном АТО Михаилом Майнманом.