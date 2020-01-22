Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Илья Кива, фото: «Википедия»

Рябошапка открыл дело против Кивы из-за драки в киевском ресторане

22 янв 2020, 22:45
999

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил производство относительно народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы в связи с сегодняшней дракой в ​​одном из столичных ресторанов.

Производство открыто по заявлению потерпевшего от действий Кивы гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В заявление указано, что Кива ударил потерпевшего гражданина головой в лицо, отмечают в Офисе Генпрокурора.

Данные об этом инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса (умышленное средней тяжести телесное повреждение). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде исправительных работ, ограничения или лишения свободы на срок до трех лет.

Согласно изменениям в законодательство относительно снятия депутатской неприкосновенности, открыть производство относительно нардепа может только генпрокурор.

Напомним, сегодня в интернете появилось видео спровоцированной Кивой драки в одном из киевских ресторанов. Оно свидетельствует, что народный избранник первым набросился на своего оппонента. В подписи к этому видео указано, что нардеп имел конфликт с ветераном АТО Михаилом Майнманом.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Смертельный вирус в Китае: ВОЗ решила пока не объявлять чрезвычайное положение

ВОЗ завтра проведет еще одно заседание по поводу вспышки нового коронавируса в Китае. Сегодня в организации решили дождаться, пока эксперты соберут больше информации по этому вопросу

Новости мира
23:22   22 янв

Рябошапка открыл дело против Кивы из-за драки в киевском ресторане

Генпрокурор по заявлению пострадавшего гражданина возбудил производство относительно народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы в связи с сегодняшней дракой в ​​одном из ресторанов Киева

Новости Украины
22:45   22 янв

Верховный суд запретил НБУ требовать у Коломойского возвращать кредиты рефинансирования по его поручительству

Верховный суд отклонил кассационную жалобу НБУ на решения судов о взыскании с компании Коломойского ипотеки в счет погашения кредитов рефинансирования «ПриватБанку», по которым эта компания была поручителем

Новости Украины
16:37   22 янв